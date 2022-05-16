"التحلية" تستعرض مساهمتها في بناء مستقبل صناعة المياه بمؤتمر القمة العالمية 2022

تستعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمية للمياه (GLOBAL WATER SUMMIT 2022) الذي ينطلق اليوم في مدينة مدريد ويستمر خلال الفترة من 16 مايو - 18 مايو الحالي، مبادراتها وحلولها النوعية الداعمة لمسيرة الابتكار والتطوير في صناعة المياه، وإثراء محاور القمة الهادفة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية وضمان استدامة وموثوقية موارد المياه العذبة في العالم والحد من تأثير تغير المناخ وإعادة صياغة التوجهات المستقبلية بزيادة فرص العمل والنمو في قطاع المياه.

وانطلاقا من موقعها كقائد لصناعة التحلية على المستوى العالمي تضطلع (التحلية) بمهمة إلقاء الكلمة الافتتاحية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، يلقيها معالي المحافظ المهندس عبد الله بن ابراهيم العبد الكريم، وستُثري أعمال القمة بعقد العديد من اللقاءات والحوارات مع صناع القرار والمختصين العالميين في قطاع المياه، لتوحيد ودعم تكامل الجهود التي من شأنها تطوير التقنيات والتسويق لها عبر ضخ مزيد من المبادرات والاستثمارات الذكية، ورفع مساهمة سلاسل التوريد عبر الفاعلين الرئيسيين في قطاع المياه.

وستشارك (التحلية) في ورشة عمل " Win Win Procurement"، وتستعرض أسبقيتها في تبني التقنيات الحديثة بإنشاء أول منظومة تحلية مياه في العالم بجدة بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية بلغت 12000 م 3 من المياه المحلاة يومياً، علاوةً على التعريف بتأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة المياه، وعرض المشاريع المبتكرة والحديثة التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.

وستُقدم إضافة نوعية لفعاليات اليوم الثالث بإثراء النقاشات التي تجمع قيادات قطاع المياه حول مائدة مستديرة لتبادل الآراء والأفكار حول المشروعات المستقبلية، إلى جانب جلسة حوارية تتناول دعم المحلول الملحي للتوجهات الصناعية بما يتيحه من فرص استثمارية، بالإضافة لعرض المشاريع البحثية لمعهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية Making Brine Refining Profitable.

وتأتي مشاركة (التحلية) تتويجاً لموقعها الريادي واستكمالاً لتنظيمها العديد من المؤتمرات الدولية بالمملكة، ومنها المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي نظمته في شهر مارس الماضي وجمع الخبرات المعرفية العالمية لتعريفهم بالتقنيات المبتكرة في استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات تحلية المياه، ومؤتمر التميز التشغيلي الدولي لتبادل الخبرات وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية، ومؤتمر الابتكار الدولي الذي تستعد لعقده نهاية مايو الحالي ومؤتمر مستقبل التحلية المقرر له سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين للكشف عن أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال صناعة تحلية المياه.