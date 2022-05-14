رئيس الاستخبارات الأوكرانية: سنكسب الحرب قبل نهاية العام

توقع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تشهد الحرب في بلاده "منعطفا" في اغسطس وأن تهزم روسيا "قبل نهاية العام"، مؤكدا أن كييف ستنجح في استعادة السيطرة على كل اراضيها.

وقال كيريلو بودانوف في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية بثت مساء الجمعة إن الانتصار لن يكون "سهلا" لكنه "سيحصل"، مبديا "تفاؤله" بالتطور الراهن للنزاع.

واضاف أن "المنعطف سيكون في النصف الثاني من شهر اغسطس" و"غالبية العمليات العسكرية ستنتهي بحلول نهاية العام".

وفي رأي بودانوف أن الجيش الروسي "يتكبد خسائر جسيمة في العديد والعتاد" لأن أوكرانيا تعرف كل شيء عنه ويشمل ذلك خططه العسكرية.

اعلنت روسيا حتى الآن سيطرتها الكاملة على مدينة واحدة مهمة فقط هي خيرسون (جنوب).

وبعد الفشل على أبواب كييف، اعادت قيادة الاركان الروسية النظر في أهدافها وركزت هجومها على شرق البلاد وجنوبها. وتشهد منطقة دونباس معارك شرسة راهنا. ونقلت هيئة الاركان الاوكرانية أن الجيش الروسي استخدم في منطقتي دونيتسك وتافريا "قذائف هاون ومدفعية وقاذفات قنابل ووسائل جوية لتكبيد الجيش الأوكراني أكبر قدر من الخسائر".

وتقدر وزارة الدفاع الاوكرانية الخسائر الروسية بأكثر من 26 الف جندي و199 طائرة ونحو 1200 دبابة منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير. وتتحدث مصادر غربية عن مقتل 12 ألف جندي روسي. ولا تتوافر أي إحصاءات مستقلة في هذا الصدد.

كذلك، أكد بودانوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني "وضعا بدنيا ونفسيا بالغ السوء"، لافتا الى أنه كان "مريضا جدا" ويعاني "أمراضا عدة في الوقت نفسه بينها السرطان".

وفي ابريل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ما نشرته وسائل إعلام أجنبية عن إصابة بوتين بالسرطان هو "محض أكاذيب". ومنذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، يكرر المتحدث أن الحال الصحية لبوتين الذي تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا في مارس 2021 "ممتازة".