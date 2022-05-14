رئيس فنلندا يتصل ببوتين بشأن ترشح بلاده للانضمام للناتو

اتصل الرئيس الفنلندي سولي نينيستو السبت بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وتحدث معه بشأن توجه الدولة الاسكندنافية للترشح قريبًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي أثار استياء موسكو.

وقال رئيس الدولة الفنلندية في بيان صادر عن الرئاسة "كانت المحادثة صريحة ومباشرة ولم تشهد توترًا. اعتُبر تجنب التوتر أمرًا مهمًا. الاتصال تم بمبادرة من فنلندا".