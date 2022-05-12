الذهب يشهد تقلبات سعرية متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع عائدات السندات

شهد الذهب تقلبات سعرية اليوم مع ارتفاع الدولار إلى أعلي مستوياته في 20 عاما ليوازن الدعم للمعدن النفيس من تراجع عائدات السندات الأمريكية بعدما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتمسك على الأرجح بسياسته الراهنة لتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1853.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1851.70 دولار للأوقية.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاما وهو مستوى رئيسي بلغه وحوم حوله عدة مرات في الفترة الأخيرة مما أبقى الضغوط على الطلب على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وتباطأ صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بشدة في أبريل فيما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته وآخذ في التراجع وإن كان من المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة مما يبقي على تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسته المتشددة لكبحه، وفقا لـ"رويترز".

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات للجلسة الرابعة على التوالي مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 21.40 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 990.89 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2046 دولارا للأوقية.