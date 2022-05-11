إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين و 25 كيلو حشيش إلى المملكة

صرح الرائد محمد النجيدي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (11,256,691) قرص إمفيتامين مخدر، و (24.8) كيلو جراما من مادة الحشيش، وضبطها في الجوف بحوزة مواطنين، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد، أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة بالتصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.