بناء على طلب أمريكي .. فيجي تصادر يخت روسي قيمته 325 مليون دولار

صادرت سلطات فيجي، يختا مشمولا بعقوبات يملكه الثري الروسي سليمان كريموف، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار بناء على طلب من أمريكا، على ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

واليخت أماديا البالغ طوله 106 أمتار، كان يرسو في لاوتوكا بفيجي جنوب المحيط الهادئ، عندما صادره مسؤولو تطبيق القانون في الجزيرة، وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت مصادرة اليخت، الذي أبحر إلى فيجي في منتصف أبريل، لانتهاكه عقوبات ولصلة مفترضة بالفساد.

وتبلغ قيمة اليخت 325 مليون دولار، ويحتوي على مهبط مروحيات وحوض سباحة وجاكوزي وحديقة شتوية على سطحه، بحسب موقع superyachtfan.com الذي يرصد حركة اليخوت.

وقالت وزارة العدل في بيان، أن "أماديا عرضة للمصادرة، بناء على احتمال كونه على صلة بانتهاك القوانين الأمريكية، ومنها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وغسيل الأموال والتواطؤ".

وأضافت، أن كريموف من بين مجموعة من الأثرياء الروس (الأوليغارش)، "الذين يستفيدون من الحكومة الروسية، من خلال الفساد ونشاطها الخبيث في أنحاء العالم، ومن بينها احتلال القرم".

وفرضت أمريكا، عقوبات على أثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين ردا على حرب موسكو لكييف، وكريموف الذي جمع ثروته من امتلاكه حصصا في شركات طاقة روسية ومالية رئيسية مثل غازبروم وسبيربانك، هو أيضا مسؤول في الحكومة الروسية وعضو في مجلس الاتحاد الروسي.

وقال ميريك غارلاند المدعي العام الأمريكي، "لا مكان لاخفاء أصول يملكها مجرمون يمكنون النظام الروسي، من تحقيق أهدافه". وأضاف "ستبذل وزارة العدل قصارى جهدها لمحاسبة أولئك الذين يسهلون الموت والدمار، الذي نشهده في أوكرانيا".

وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام، "نراقب كل يخت تم شراؤه بأموال قذرة". وأضافت "مصادرة اليخت تقول لكل أوليغارشي روسي فاسد إن ليس بإمكانهم الاختباء، ولا حتى في أبعد المناطق النائية في العالم". وتابعت "سنستخدم كل وسيلة لتطبيق العقوبات المفروضة ردا على الحرب غير المبررة في أوكرانيا".

ورفضت المحكمة العليا في فيجي، طلبا من شركة مسجلة على أنها مالكة لأماديا، هي ميلمارين انفستمنت، بوقف موقت لتنفيذ أمر المحكمة الموافق على المصادرة، بانتظار طلب استئناف. وذكرت وسائل أنباء في فيجي، أنه من المتوقع نقل اليخت الكبير لأمريكا في غضون أيام.

وفي نسخة نشرت لمذكرة المصادرة الأمريكية، تم حجب جزء يذكر أسبابا مختلفة تدعو للاعتقاد بأن كريموف هو المالك الحقيقي لليخت، وقالت إن ملكية اليخت نقلت إلى ميلمارين انفستمنت في أغسطس 2021.

وجاء في المذكرة الأمريكية أن فيجي، أجرت عملية تفتيش للسفينة وعثرت على عدد من الوثائق المالية المتعلقة بأماديا، وتم حجب تفاصيلها وبحسب الأوراق الرسمية لأماديا، فإن الوجهة التالية له بعد فيجي كانت الفيلبين، لكن هناك سبب للاعتقاد بأن وجهته المقصودة هي فلاديفوستوك أو مياه أخرى في روسيا".