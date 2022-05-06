الذهب يتراجع ويقترب من ثالث خسارة أسبوعية والبلاديوم يهبط 3%

تراجعت أسعار الذهب اليوم ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1873.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1875.60 دولار.

واتجه الدولار لتسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس فيما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية لشهر أبريل لتقييم تأثيرها على السياسة النقدية. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو الرفع الأكبر منذ 22 عاما، وفقا لـ"رويترز".

يميل إقبال المستثمرين على الذهب الذي لا يدر عائدا إلى التراجع عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا في المائة إلى 22.28 دولار للأوقية، وهبط البلاتين ثلاثة في المائة إلى 951.42 دولار وتراجع البلاديوم أيضا ثلاثة في المائة إلى 2123.95 دولار.