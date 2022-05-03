أسهم أوروبا ترتفع بدعم البنوك ونتائج أعمال إيجابية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية ومع صعود أسهم البنوك بدعم بلوغ عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة جديدة تحسبا لقرارات أسرع برفع أسعار الفائدة.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش مع صعود قطاع البنوك 1.4 في المائة، متصدرا القطاعات الرابحة، وفقا لـ"رويترز".

وأنهت وول ستريت جلسة أمس الاثنين المتقلبة على ارتفاع، إذ وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018 قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس. كما بلغت عوائد السندات الألمانية ذرى جديدة.

وتقدم سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 2.4 في المائة، إذ أعلن عن زيادة 19.2 في المائة في صافي الدخل الفصلي بدعم ارتفاع كبير في أنشطة التداول، وأبقى على أهدافه للعام 2025.

وارتفع سهم مجموعة الطاقة بي.بي 1.6 في المائة، إذ عززت برنامجها لإعادة شراء الأسهم بعد أن ارتفع صافي الربح إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.