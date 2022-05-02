الحرارة الشديدة في الهند ترفع الطلب على الكهرباء في أبريل لمستوى قياسي

وصل الطلب على الكهرباء في الهند إلى مستوى قياسي في أبريل، مع تعرض ولاياتها الشمالية لأعنف موجة حارة منذ عقود في الفترة التي تسبق فصل الصيف، إذ تسبب الارتفاع في استخدام مكيفات الهواء في أسوأ أزمة كهرباء منذ أكثر من 6 سنوات.

وأظهر تحليل أجرته رويترز، لبيانات حكومية أن الطلب على الكهرباء زاد بنسبة 13.2 % إلى 135.4 مليار كيلووات في الساعة، مع نمو الطلب في الشمال بين 16 و 75 %.

ومن المنتظر أن يزداد استهلاك الكهرباء، إذ يتوقع مكتب الأرصاد الجوية في الهند درجات حرارة أعلى من الحرارة القصوى العادية في معظم أجزاء الغرب الأوسط والشمال الغربي والشمال والشمال الشرقي.

وعانت الهند وجارتها باكستان، من درجات حرارة شديدة هذا العام وحذر علماء من أن أكثر من مليار شخص معرضون لخطر بسبب الحرارة، وربطوا البداية المبكرة لصيف قائظ بتغير المناخ.

وأدى استهلاك الكهرباء بمعدلات غير مسبوقة إلى انقطاعها على نطاق واسع في أبريل، فيما تحاول المرافق تلبية الطلب مع تضاؤل ​​إمدادات الفحم.

وانخفضت إمدادات الطاقة عن الطلب بمقدار 2.41 مليار وحدة أو 1.8 %، وهو أسوأ معدل منذ أكتوبر 2015.

ومن المرجح أن تواجه الهند المزيد من الانقطاع في التيار الكهربائي، إذ انخفضت مخزونات المرافق من الفحم، والتي كانت عند أدنى مستوياتها في الفترة التي تسبق فصل الصيف منذ 9 سنوات على الأقل، بنسبة 13 %.

ويأتي ذلك على الرغم من زيادة شركة الفحم الهندية، التي تديرها الدولة وتشكل 80 % من إنتاج الفحم في البلاد، لإنتاجها بأكثر من 27 %.