الذهب يتراجع بفعل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1890.69 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحد في المائة إلى 1893.40 دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من مايو أثار وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم مما شكل ضغطا على الطلب على الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب واحد في المائة يوم الجمعة بعد تراجع الدولار الأمريكي لكنه أنهى شهر أبريل نيسان بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته، وفقا لـ"رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية كما انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 929.51 دولار كما تراجع البلاديوم 1.7 في المائة إلى 2281.99 دولار.