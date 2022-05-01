26 ألف أسرة محتاجة في المملكة استفادت من الخضار والفواكه في "حفظ النعمة"

استفاد أكثر من 26 ألف أسرة محتاجة، في عدد من مناطق المملكة، من الجولات المكثفة التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية وحفظ النعمة، لتقديم الخضار والفواكه المصادر والصالحة للأكل.

حيث كثفت الوزارة جولاتها الرقابية الميدانية، على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي، بكافة فروعها بالمناطق خلال اجازة عيد الفطر بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة ومامؤنية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.

ورصدت خلال جولاتها، 633 مخالفة تنوعت ما بين مخالفات سجلها مراقبو الأسواق، وأخرى خاصة بالتستر التجاري، حيث صادرت مايزيد عن 10 أطنان من اللحوم والخضروات والفواكة الفاسدة، وكان من أبرز المخالفات، عدم استخراج ترخيص لمزاولة النشاط في الأماكن المخصصة لذلك، وتدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وتم تحرير محاضر للمنشآت المخالفة واستكمال الاجراءات النظامية بحق المخالفين واستكمال الخطة التصحيحية للمنشآت المخالفة.