فيتنام تفتتح جسرا زجاجيا يرتفع 150 مترا فوق إحدى غاباتها

افتتحت فيتنام جسر مشاة زجاجي طويل على ارتفاع 150 مترا فوق إحدى غاباتها يشعر من يصعد إليه كأنه يسير في الهواء. وشيد الممشى السياحي المسمى "باخ لونغ" أي "التنين الأبيض" في مدينة سون لا ويمتد على طول واجهة أحد الجبال وينتهي كجسر معلق يقع تحته واد مذهل ويبلغ طوله 632 مترا.

وقال الزائر نغوين ثي ترانغ لفرانس برس "النظر للأسفل غريب قليلا في البداية ولكن ينبغي التقدم بخطوات واثقة وسيكون الأمر مذهلا". وصنعت أرضية الجسر من الزجاج الفرنسي المقسّى ويمكن أن يتحمل نحو 450 شخصاً في الوقت نفسه، ويوفر لزائريه منظراً جميلاً للغطاء النباتي الموجود في الأسفل.

وأشار هوانغ مانه أحد مسؤولي الجسر "الزائرين يستطيعون الاستمتاع بجمال الطبيعة بمجرد الوقوف عليه". وأكد أن الجسر يشكل أطول هيكل بأرضية زجاجية في العالم متفوقا على جسر غوانغدونغ في الصين البالغ ارتفاعه 526 مترا. ومن المرتقب أن يعلن ممثلون جينيس ما إذا كان الجسر يمثل رقما قياسيا.

وتسعى فيتنام إلى إعادة جذب السياح بعد إغلاق شهدته لعامين جراء الجائحة إذ منع المسافرون الأجانب جميعهم تقريبا من زيارتها . وفي منتصف مارس توقف فرض الحجر الصحي على الأجانب وعاد العمل بالإعفاءات من التأشيرات للسياح المنتمين إلى 13 دولة.

وجسر "باخ لونغ" هو ثالث جسر زجاجي في فيتنام. وقال أحد السكان المحليين بعد عبور الجسر "آمل أن يجذب مزيدا من السياح إلى منطقتنا".