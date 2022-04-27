"إيرباص" و"إيتا" تتفقان على التعاون في مجال التاكسي الطائر

أعلنت "إيرباص" إبرام شراكة مع "إيتا" الإيطالية للطيران يعمل بموجبها الجانبان على تشغيل التاكسي الطائر "سيتي إيرباص نيكست جنر" الذي تنتجه إيرباص في البلاد.

وقالت الشركتان في بيان اليوم إنهما توصلتا لمذكرة تفاهم تتضمن تفاصيل التعاون بمجالات تشمل الاستعانة بشركاء محليين واستكشاف الأسواق وإطلاق تنفيذ تجريبي للمشاريع.

وكانت إيرباص كشفت النقاب عن النموذج المبدئي لـ "سيتي إيرباص" في سبتمبر. وقالت الشركة ومقرها تولوز إنها ستتيح طائرتها للبيع عندما تصل تقنيتها للنضج رغم أن تصاميم منافسة تلقت بالفعل المئات من طلبات الشراء. تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق إيتا عام 2021 لتحل محل أليتاليا بعد تعثرها.