"الجزيرة" يربح 374 مليون ريال في الربع الأول من 2022

أعلن بنك الجزيرة عن تحقيق صافي ربح 374 مليون ريال في الربع الأول من 2022 بارتفاع 16.6 % عن الربع المماثل من 2021.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 38% و ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 4%.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل العمليات الأخرى و صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر ، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.