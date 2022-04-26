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"الجزيرة" يربح 374 مليون ريال في الربع الأول من 2022

"الجزيرة" يربح 374 مليون ريال في الربع الأول من 2022

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن بنك الجزيرة عن تحقيق صافي ربح 374 مليون ريال في الربع الأول من 2022 بارتفاع 16.6 % عن الربع المماثل من 2021.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 38% و ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 4%.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل العمليات الأخرى و صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر ، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

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