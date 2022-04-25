أزمة أوكرانيا تدفع فنلندا والسويد لبدء خطوات الانضمام إلى حلف الأطلسي

نقلت صحيفتا إلتاليهتي في فنلندا وإكسبريسن في السويد عن مصادر مطلعة اليوم الاثنين قولها إن البلدين سيُعبّران معا عن رغبتهما في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو أيار.

ورغم تعاونهما الوثيق مع الحلف العسكري منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، اختار البلدان الواقعان في شمال أوروبا عدم الانضمام إليه. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، أجبر السويد وفنلندا على دراسة ما إذا كان حيادهما العسكري طويل الأمد لا يزال أفضل وسيلة لضمان أمنهما القومي.

ووفقا لصحيفة إلتاليهتي، يعتزم قادة فنلندا والسويد الاجتماع في 16 مايو أيار وبعد ذلك يعلنون خططهم للتقدم للانضمام إلى التحالف.

وأحجم وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن التعليق، لكنه كرر وجهة نظره القائمة منذ فترة طويلة بأنه يفضل أن تتخذ فنلندا والسويد خيارات مماثلة.

وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين قبل أسبوعين، أثناء زيارتها لنظيرتها السويدية ماجدالينا أندرسون، إنها تتوقع أن تتخذ فنلندا قرارها في غضون أسابيع.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية السويدية للتعليق على التقارير.