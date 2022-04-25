روبرت مردوخ يطلق قناة تلفزيونية جديدة في المملكة المتحدة

يطلق قطب الاعلام روبرت مردوخ الاثنين قناة تلفزيونية جديدة في المملكة المتحدة اسمها talktv ساعيا الى اجتذاب الجمهور عبر مقابلة مع الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

يبدأ بث القناة الساعة 19,00 (18,00 ت غ) الاثنين مع برنامج يتناول الاحداث الراهنة تليه مقابلة مع ترامب يجريها المقدم بيرس مورغان المثير للجدل.

وفي مقطع فيديو ترويجي للمقابلة، يبدو ترامب مغادرا القاعة فجأة بعد حوار ساخن عن الانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2020 والتي لا يزال يؤكد انها "سرقت" منه.

واعتبر ترامب في بيان ان مورغان حاول "في شكل غير قانوني ان يقطع المقابلة".

وتشكل هذه المقابلة عودة لبيرس مورغان بعدما غادر في مارس 2021 وعلى الهواء البرنامج الصباحي لقناة itv. وكان اتهم ميغن ماركل زوجة الامير هاري بالكذب.

والقناة الجديدة ستبث على التلفزيونات البريطانية وعلى منصات تدفقية ويوتيوب وسيعمل فيها صحافيون من جريدتي تايمز وذي صن اللتين يملكهما مردوخ.

والهدف من القناة الجديدة منافسة قناة GBnews المحافظة التي اطلقت الصيف الفائت. وفي حزيران/يونيو 2020، اطلقت مجموعة مردوخ نيوزكورب محطة اذاعية هي times radio بهدف منافسة BBC radio4 العامة.