وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يصلان إلى كييف الأحد بعد شهرين من بدء الحرب

ينتظر وصول وزيرَي الخارجية والدفاع الأميركيين الأحد إلى كييف، بعد شهرين تماما على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يدخل شهره الثالث في حين تحتفل البلاد في أجواء حزينة بعيد الفصح الأرثوذكسي.

ويصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى كييف الأحد لمناقشة تسليم شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت.

وهذه الزيارة الأولى لمسؤولين أميركيين إلى البلاد منذ بدء النزاع في 24 شباط/فبراير، وتأتي بعد قيام قادة أوروبيين بزيارات عديدة إلى كييف في الأسابيع الأخيرة.

وفي رسالة بمناسبة عيد الفصح لدى الأرثوذكس وهم الأغلبية في أوكرانيا، سأل زيلينسكي الله أن "يخلّص جميع الأوكرانيين".

وأضاف في كلمة بدت على شكل صلاة، "لا تنسى بوتشا وإربين وبوروديانكا وغوستوميل"، معدّدًا سلسلة أماكن أخرى حيث تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب فظائع حيال مدنيين.

وتابع "قلوبنا ممتلئة بغضب شديد، أرواحنا ممتلئة بكراهية شديدة حيال الغزاة وكل ما فعلوه". وطلب من الله "ألا يسمح للغضب بأن يدمّرنا من الداخل (...) وأن يحوّله إلى قوة مفيدة لهزم قوات الشرّ".

تأتي زيارة بلينكن وأوستن في وقت تتواصل المعارك العنيفة في شرق البلاد وجنوبها، ما أرخى بثقله على الاحتفالات بالعيد، رغم الدعوات الكثيرة في الأيام الأخيرة إلى إعلان هدنة لمناسبة الفصح، لكنّها لم تلق آذانًا صاغية. وجدّد البابا فرنسيس الأحد دعوته إلى إعلان هدنة ووقف الهجمات ضد "السكان المنهكين".

في كنسية ليمان الأرثوذكسية الصغيرة على خط الجبهة في شرق البلاد، حيث تسقط بشكل منتظم قذائف روسية، تجمّع نحو خمسين مدنيًا منذ الفجر للمشاركة في القداس في حين كان يُسمع هدير المدفعية.

وأكد الكاهن في عظته التي ألقاها نفسها جميع الكهنة في كافة كنائس منطقة دونباس، "أننا إذا قمنا بالخيار السيء، فستحطّمنا الظلمات كما تُدمّرنا الظلمات خلال هذه الحرب".

غداة فشل محاولة جديدة للسلطات الأوكرانية لإجلاء مدنيين من ماريوبول (جنوب شرق)، دعت الأمم المتحدة إلى "وقف فوري" للقتال في هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف، بهدف السماح بإجلاء نحو مئة ألف مدني لا يزالون محاصرين فيها.

وبات الجيش الروسي يسيطر بشكل شبه كامل على المدينة التي حاصرها منذ مطلع آذار/مارس.

وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض في بيان "يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم. غدا، سيكون فات الأوان".

من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان ، أن "كل يوم، كل ساعة تمرّ لديها ثمن إنساني رهيب".

وطالبت اللجنة بإلحاح "بوصول فوري وبدون عقبات" للسماح "بعبور طوعي وآمن لآلاف المدنيين ومئات الجرحى إلى خارج المدينة، بما في ذلك إلى منطقة مصنع آزوفستال" للصناعات المعدنية، جيب المقاومة الوحيد للجنود الأوكرانيين.

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق الأحد عبر تلغرام إلى أن القوات الروسية لا تزال تحاصر الوحدات المتحصّنة في مصنع آزوفستال.

ونقل مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر دعوات زيلينسكي إلى إعلان هدنة وإقامة "مرر إنساني فورا للمدنيين" في ماريوبول. كما اقترح مرة جديدة عقد مفاوضات مع موسكو "ليكون بإمكاننا نقل أو مبادلة عسكريينا"، وهو ما تجاهلته موسكو حتى الآن.

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها "قلقة للغاية" إزاء توقيف في أراضٍ أوكرانية انفصالية موالية لروسيا، أفراد من بعثتها لمراقبة وقف إطلاق النار المعلن عام 2014 إثر النزاع الذي اندلع بين هذه المناطق وكييف بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.

وسبق أن أجلت المنظمة المئات من مراقبيها المتحدرين من عشرات الدول منذ بدء الغزو الروسي. لكن لا يزال يتواجد هناك موظفون أوكرانيون "عدد منهم معتقل في دونيتسك ولوغانسك"، وفق ما أكدت المنظمة في تغريدة، مشيرةً إلى "اللجوء إلى كافة القنوات المتاحة لتسهيل تحريرهم".

لا تزال مفاوضات السلام متعثّرة، في وقت تستعرّ المعارك في شرق البلاد وجنوبها.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فإن القوات الروسية تواصل أيضًا عرقلة خاركيف جزئيًا (شمال شرق) عبر قصف القوات الأوكرانية والبنى التحتية الرئيسية.

وقالت هيئة الأركان إن في حوض دونباس (شرق) المؤلف من منطقتَي دونيتسك ولوغانسك، "كثّفت (القوات الروسية) هجماتها" في ثلاثة اتجاهات: سيفيرودونستيك العاصمة بحكم الأمر الواقع لمنطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة الأوكرانيين، وبوباسنا وتقع على مسافة نحو خمسين نحو الجنوب، وكوراخيكفا القريبة من دونيتسك.

وأفاد فريق وكالة فرانس برس عن معارك دائرة عند مدخل بلدة كوروفيي يار في شمال دونباس حيث تمركز الروس منذ السبت. وكانت دبابات ومدرّعات أوكرانية تساند الهجوم المضاد وتغطي محاولة إجلاء 30 مدنيًا.

على الجبهة الجنوبية، في المنطقة الواقعة بين خيرسون الخاضعة بجزئها الأكبر لسيطرة الروس وميكولاييف، لم يذكر الجيش الأوكراني حصول تغيرات مهمة. في اليوم السابق، تحدثت كييف عن تقدم القوات الروسية في شمال منطقة زابوريجيا التي يسيطر الروس على جزئها الجنوبي الذي يحدّ بحر آزوف.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي الأحد شنّ ضربات صاروخية على تسعة أهداف عسكرية أوكرانية، بينها أربعة مستودعات ذخائر في جنوب منطقة خاركيف.

وقالت موسكو أيضًا إنها شنّت ضربات جوية على 26 هدفًا و423 ضربة مدفعية بدون تحديد أهدافها.

في روسيا، يتمّ قمع كل صوت يعلو للاحتجاج على الحرب. فقد حُجب موقع Chess.com للشطرنج بناء على طلب النيابة العامة الروسية بعد نشر مقالين بشأن الوضع في أوكرانيا اعتُبر أنهما يتضمنان "معلومات مضللة"، بحسب ما جاء في لائحة على موقع الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في روسيا (روسكومنادزور) الأحد.

دبلوماسيًا، يُفترض أن تتحدث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الحياد الذي أبدته نيودلهي بشأن الحرب على أوكرانيا، أثناء زيارة بدأتها الأحد إلى الهند حيث ستلتقي الاثنين رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيزور الاثنين تركيا التي تحاول لعب دور في الوساطة لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، وذلك قبل توجهه إلى موسكو وكييف.

لكن زيلينسكي انتقد السبت قرار غوتيريش "غير المنطقي" زيارة موسكو الثلاثاء قبل المجيء إلى كييف. وقال "من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ومن ثم إلى أوكرانيا"، مبديا أسفه "للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب".

وبحسب الامم المتحدة، فإن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي يقترب من 5,2 ملايين. وفرّ أكثر من 7,7 ملايين شخص من منازلهم لكنهم ما زالوا في أوكرانيا.