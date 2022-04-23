حلول مبتكرة لتعزيز الموارد العامة «5»

أما فيما يخص غانا، فكيف يمكن فرض الضريبة على شخص ليس له وجود في السجلات؟ أو على ممتلكات لم تعلم بوجودها من قبل؟ لكن في غانا تستخدم الحكومة الرقمنة للتغلب على هذه التحديات والمساعدة على نمو الإيرادات والاقتصاد.تعمل غانا حاليا، وهي إحدى دول غرب إفريقيا، على إنشاء قاعدة مجمعة لبيانات الممولين الضريبيين، ونظام رقمي لتسجيل العناوين، إلى جانب الاستفادة من نظام التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول الذي يشهد ازدهارا كبيرا في الوقت الحالي. ويتمثل الهدف من ذلك في زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين الشفافية وضمان الامتثال.وقال محمدو باوميا نائب الرئيس في خطاب له أخيرا: "من الممكن أن تولد في غانا وتعيش طوال حياتك وتموت وتوارى الثرى دون أن يكون لك أثر في أي وثيقة".ومن أهم الركائز التي تستند إليها مبادرة غانا ركيزة بسيطة للغاية، ألا وهي إنشاء سجل موثوق لسكانها الذين يبلغ تعدادهم 31 مليون شخص تقريبا، ومن خلال مبادرة "بطاقة غانا"، نجحت الحكومة حتى الآن في تسجيل 15.5 مليون شخص، وتستهدف تغطية معظم سكانها البالغين مع نهاية العام الجاري.وكل بطاقة يدون خلفها رقم قومي يخص حاملها، وتحمل بصمته البيومترية، ولن يمكنه إجراء أي تعاملات دونها، بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية أو فتح الحسابات المصرفية أو تسجيل بطاقة تعريف المشترك SIM CARD أو استخراج رخصة القيادة أو تجديد جواز السفر.وتجدر الإشارة إلى أن رقم الهوية الشخصية سيستخدم أيضا كرقم تعريف ضريبي، ما سيتيح للحكومة توسيع نطاق الشبكة الضريبية لتشمل مزيدا من المواطنين البالغين ممن لهم أنشطة اقتصادية. وهو أمر مهم للغاية في غانا التي تقل نسبة إيراداتها إلى إجمالي ناتجها المحلي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.ومع إصدار مزيد من الأرقام ستزداد الشبكة الضريبية اتساعا، ويقول ماكسويل أوبوكو - أفاري، النائب الأول المحافظ بنك غانا، وهو البنك المركزي الوطني، إن نظام التعريف الضريبي السابق لم يتجاوز عدد المسجلين به ثلاثة ملايين شخص.وقامت الحكومة بجهود مماثلة لتوثيق العقارات من خلال تسجيل عناوينها في قاعدة بيانات وطنية رقمية جديدة. وباستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، حددت هيئة استخدام الأراضي والتخطيط المكاني في غانا 7.5 مليون عقار يمكن إضافتها حاليا إلى سجلات الضريبة العقارية.وتعمل هيئة الإيرادات في غانا حاليا على زيادة حصيلة الضرائب والرسوم من خلال الإلزام بسداد الضريبة كشرط التجديد رخص القيادة وتصاريح العمل. وأنشأت الحكومة بوابة إلكترونية جديدة Ghana.gov.gh، وهي عبارة عن نافذة موحدة للحصول على مختلف الخدمات الحكومية التي يمكن تقديمها عبر الإنترنت بما يتيح تجنب الخسائر الناجمة عن الفساد. كذلك تعكف وحدة ضمان الإيرادات والامتثال في غانا على التوسع في عمليات التدقيق على الشركات الكبيرة، ولا سيما العاملة في قطاع التعدين واستخراج الموارد الذي يعد أحد القطاعات الضخمة على مستوى البلاد.وحسبما أشار أوبوكو - أفاري الذي يشغل أيضا منصب عضو في مجلس إدارة هيئة الإيرادات في غانا، يتوقع أن يساعد التحصيل الإلكتروني للرسوم والضرائب وغيره من الإجراءات الضريبية المستحدثة في إطار موازنة عام 2022 على زيادة نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي في غانا من 12 في المائة في الوقت الحالي إلى نحو 16 في المائة في نهاية عام 2022.ويضيف قائلا "نعمل على كل المستويات من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال التحول الرقمي والامتثال والإنفاذ ومعالجة الثغرات، حيث نستهدف رفع نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة على المدى المتوسط".وتسهم مبادرة التحول الرقمي الشاملة تلك في إحراز تقدم تدريجي في تحصيل الإيرادات. غير أن تحقيق النجاح مستقبلا يمكن أن يعتمد على نظام مدفوعات الهاتف المحمول القوي الذي تتميز به غانا ... يتبع.