على غرار "تيليجرام" .. "واتسآب" يضيف خاصية جديدة للمحادثات الجماعية

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي "واتسآب" خاصية جديدة على غرار تلك الموجودة لدى منافسه "تيليجرام" لتسهيل المحادثة الجماعية بين المستخدمين. حيث تسمح خاصية "كوميونتي" بزيادة عدد المشاركين بالمحادثة الصوتية إلى 32 مشاركا مع إضافة رموز تعبيرية للتعليق على الرسائل المسموعة. حيث تستهدف أفراد المؤسسات مثل المدارس أو الأحياء السكنية لتنسيق وتبادل المعلومات.

وبحسب مسؤول في "واتسآب" فإن خاصية "كوميونتي" هي الرد على المجموعات والقنوات الموجودة على "تيليجرام". وفي حين لم يتضح العدد الأقصى الذي يمكن أن تضمه المجموعة الواحدة من "كوميونتي" فإنه بالتأكيد لن يصل إلى مئات الآلاف الذين يمكنهم الاشتراك بمجموعة محادثة أو قناة واحدة على التطبيقات الأخرى. في الوقت نفسه فإن المحادثة الجماعية عبر "كوميونتي" ستتمتع بنفس الخصوصية والحماية التي يوفرها "واتسآب" لمستخدميه.

وإلى جانب خاصية "كوميونتي" أضاف "واتسآب" مجموعة خصائص جديدة موجودة في تطبيقات منافسة منذ وقت طويل مثل الرموز التعبيرية وزيادة عدد المشاركين بالمحادثة الصوتية إلى 32 شخصا. كما يمكن للمستخدمين تبادل ملفات ووسائط أكبر حجما بما يصل إلى 2 جيجابايت للملف الواحد.