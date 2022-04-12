الأسهم الأوروبية تتراجع بعد خسائر لقطاعي الرعاية الصحية والبنوك

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع تراجع سهمي دويتشه بنك وكومرتس بنك بعد بيع حصص كبيرة في كل من البنكين، في حين أبقت بيانات التضخم الأمريكية على توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد سياسته النقدية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة عند الإغلاق ليقلص بعض الخسائر التي مُني بها في وقت سابق اليوم. وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية الخسائر بينما كانت أسهم البنوك من بين الأكثر تضررا.

وبحسب "رويترز"، انخفض سهما دويتشه بنك وكومرتس بنك 9.4 في المائة و8.5 في المائة على التوالي بعد أن باع مستثمر لم يُكشف عنه حصصا تزيد على خمسة في المائة في أكبر بنكين في ألمانيا.

وارتفع سهم مجموعة الدفاع الإيطالية ليوناردو 2.7 في المائة بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "الشراء" وسط توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي في الأسواق الرئيسية للشركة.

وتراجع سهم شركة تصنيع معدات الاتصالات نوكيا 1.4 في المائة بعد أن قال رئيسها التنفيذي بيكا لوندمارك إن الشركة قررت الانسحاب من السوق الروسية.