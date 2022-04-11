تغريم متداول 130 ألف ريال لترويجه آراء أثرت على أسهم عدد من الشركات المدرجة

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إدانة مناور بن لافي بن زبن المطيري لمخالفته المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق لقيامه بالترويج لرأي عبر المعرف (بايسون الأسهم) في منتدى (هوامير البورصة السعودية) للتأثير على أسعار أسهم وفرة للصناعة والتنمية والسعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وأسمنت أم القرى وأسمنت المنطقة الجنوبية وأسمنت تبوك والسعودية للتسويق والسعودية للعدد والأدوات والباحة للاستثمار والتنمية والوطنية للتربية والتعليم والأندلس العقارية وسلامة للتأمين التعاوني والعمران للصناعة والتجارة والخزف السعودي وذلك من تاريخ 2020/01/20 إلى 2020/09/15 وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 130 ألف ريال.