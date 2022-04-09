وصول أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية

وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية اليوم ، بحسب "رويترز"، حيث تم إرسالهم إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع ووصفت بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.