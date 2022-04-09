وصول أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية

وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية اليوم ، بحسب "رويترز"، حيث تم إرسالهم إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع ووصفت بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.
وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية اليوم ، بحسب "رويترز"، حيث تم إرسالهم إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع ووصفت بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.
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