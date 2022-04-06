الإمارات : حظر استخدام الأكياس البلاستكية اعتبارا من يونيو المقبل

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي اليوم أنه سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة اعتبارا من أول يونيو المقبل في إطار رؤية حكومة الإمارات لتعزيز الحياة المستدامة واستنادا إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في 2020.

ووفق "وام" يتضمن تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة الحد تدريجيا من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في أبوظبي وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام حيث تعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك 16 منتجا بلاستيكيا يستخدم لمرة واحدة بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام على سبيل المثال لا الحصر.

وتتجه أيضا للتخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات طعام مصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول 2024. وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق في الإمارة لتسهيل تطبيق الإجراءات الجديدة في يونيو لتفعيل حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وتقوم هيئة البيئة بإجراء دراسة مفصلة وشاملة لمتطلبات إطلاق نظام استرداد لقناني المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مقابل الحصول على حوافز ومكافآت في الإمارة وذلك بالشراكة مع أكثر من 30 جهة خاصة وعامة.