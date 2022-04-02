مسؤول أوكراني كبير: القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من شمال أوكرانيا

أكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني السبت أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من مناطق في محيط العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وقال بودولياك على وسائل التواصل الاجتماعي "مع الانسحاب السريع للروس من مناطق كييف وتشيرنيهيف ... يتضح تماما أن روسيا تضعطي الأولوية لتكتيك مختلف: الانسحاب إلى الشرق والجنوب".