قطاع السفر الأكثر تأثرا بالجائحة .. وسلوكيات شراء الأمتعة تغيرت

منذ تفشت جائحة فيروس كورونا في 2020 أصبح قطاع السياحة والسفر في العالم الأكثر تضررا، وبالتالي تأثرت أيضا صناعة حقائب السفر. وأسفرت هذه المحنة أيضا عن تغيير في سلوكيات شراء الأمتعة. وشهد العامان الماضيان تحديات بالغة الشدة بالنسبة لصناع الحقائب.

وتراجعت مبيعات الأمتعة في بعض الحالات بنسبة 80 % مقارنة بـ 2019 بحسب تقديرات مجموعة ألمانية لإنتاج المنسوجات والسلع الجلدية. وقالت "بوجاتي" للأزياء إنه قبل الجائحة كانت مبيعات الحقائب تشكل 30 % من إجمالي المبيعات السنوية وتراجع هذا الرقم في 2020 و 2021 إلى 8 %.

ومن ناحية أخرى قال هيوز بونيه ماسيمبرت رئيس "ريموفا" إنه "بينما قدمت لنا الجائحة تحديات غير متوقعة باعتبارنا علامة تجارية للسفريات فإنه من المثير للاهتمام ملاحظة كيفية تغيرت العادات الشرائية لزبائننا".

وبينما أصبحت السفريات الدولية مستحيلة في بعض الأوقات كان كثير من الأشخاص يستبدلونها برحلات قصيرة متكررة داخل بلدانهم. وتسبب ذلك في أن تصبح الحقائب صغيرة الحجم (الهاندباج) التي يمكن اصطحابها مع الركاب داخل الطائرات أكثر رواجا.