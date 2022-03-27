هيئة المنافسة توافق على استحواذ "سليمان الحبيب" على 25% من رأس مال "تمكين"

أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ("الشركة") عن صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي من خلال استحواذ الشركة على (25%) من رأس مال شركة تمكين للموارد البشرية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة ("شركة تمكين").

حيث قامت الشركة بتاريخ 21 فبراير 2022م بإبرام اتفاقية شراء الأسهم ("الاتفاقية") مع المساهمين البائعين في شركة تمكين والتي وافقت بموجبها الشركة على الاستحواذ على (25%) من رأسمال شركة تمكين ("صفقة الاستحواذ")، علماً بأن إتمام صفقة الاستحواذ يخضع لعدد من شروط الاتمام المتعارف عليها التي يجري العمل حالياً على استيفائها أو التنازل عنها من قبل الأطراف وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية.

كما تؤكد الشركة على عدم وجود أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ