100 ألف مستخدم لحافلات مكة على 4 مسارات تجريبية

حقق مشروع حافلات مكة نجاحًا على المسارات التي أطلقت مؤخرًا (6 ,7,12,7A) في المرحلة التجريبية المجانية لتشغيل المشروع، ووصل عدد مستخدمي الحافلات 100 ألف راكب، منذ انطلاق أولى الرحلات في 15 فبراير الماضي.

وعمل فريق العمل للمشروع من المركز الموحد للنقل في مكة على إجراء الاختبارات الفنية وتطابقها مع متطلبات المشروع بمعايير عالية، مما نتجت عن نجاح يحقق التطلعات، لاقت رضا واستحسان سكان وزوار مدينة مكة المكرمة.

وجرى تشغيل أكثر من 40 حافلة على المسارات بشكل يومي، مع جاهزية 40 حافلة إضافية في حال وجود عدد أكبر من المستخدمين، خصوصًا خلال فترة الذروة.

وتجاوزت عدد الساعات التشغيلية للرحلات 22 ساعة، وتبدأ أولى الرحلات الساعة 4:00 فجرًا بشكل يومي للوصول لوجهاتها بكل يسر وسهولة، وتنتهي آخر الرحلات على الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، بطاقة بشرية لفريق التشغيل تصل لـ 500 موظف، من السائقين والموظفين التشغيليين والميكانيكيين وفريق الدعم.

يذكر أن العمل جارٍ لإطلاق عدد من المسارات المتبقية خلال المرحلة القادمة التي ستخدم وجهات جديدة في مدينة مكة المكرمة خلال الشهرين المقبلين، للوصول لعدد من المرافق التعليمية والصحية والتجارية.

وتشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على خطة استكمال مشروع حافلات مكة بجميع مساراته حيث سيكون الانتهاء من المشروع خلال العام 2022، ويعد المشروع إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.

وتتطلع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى زيادة فعالية شبكة النقل والقدرة الاستيعابية لها، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وضمان تجربة سلسة لجميع مستخدمي وسائل النقل، وتحقيق حوكمة متميزة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات العاملة داخل القطاع.