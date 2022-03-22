هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق أضخم غدا دورة برامجية لشهر رمضان المبارك

تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لإطلاق دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك 2022م، وذلك في حفل يقام مساء غدٍ الأربعاء بمقر الهيئة بالرياض، بمشاركة عدد من الفنانين ووسائل الإعلام.

وكثّفت الهيئة جهودها خلال المدة الماضية لإرضاء جميع الأذواق بضم نخبة من النجوم الذين سيُثرون الشاشة بتحفة من الأعمال الجديدة ذات طابع كوميدي، إضافة إلى حضور لافت (للفنتازيا) في الدراما المحلية، ومجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والحوارية والإنسانية.

وستقدم الدورة الجديدة باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات، حيث سيكون المشاهد على موعد مع أضخم إطلاق للدورة البرامجية الرمضانية تتضمن العديد من البرامج والأعمال الدرامية، يأتي في مقدمتها مسلسل الزاهرية ذي الصبغة التراثية وهو أول إنتاج للتلفزيون السعودي يتناول حقبة تاريخية تعيد المشاهد إلى الثمانينيات، وتم تصويره في بلدة سعودية تظهر للمرة الأولى، كما تأتي هذه الخطوة بدعم كبير من الهيئة لدعم المحتوى المحلي، وسيشارك في العمل النجم عبد الإله السناني وسناء بكر يونس وخالد صقر وعبد العزيز المبدل.

كما تشهد ظهورًا أوليا للإعلامي علي العلياني عبر شاشة SBC بعد أن تميز في البرامج الرمضانية خلال السنوات الماضية عبر برنامج مراحل، وسيكون الفنان فايز المالكي حاضرًا هذه المرة ولكن كما اعتاد عليه متابعيه في المدة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال العمل الإنساني، حيث سيقدم برنامج "إنسان"، الذي يغوص في بحر الأعمال الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعِد المشاهدين بحلة جديدة من الأفكار والأعمال التي تتواكب مع الطفرة الكبيرة التي تعيشها السعودية على جميع الجوانب من خلال الدورات السابقة والجديدة لتكون حاضرة بمحتوى يرتقي لذائقة المشاهد.