إيطاليا: نرغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم إن أوكرانيا أظهرت مقاومة بطولية أمام الغزو الروسي، مضيفا أن روما ستدعم محاولة كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب (رويترز) قال دراجي أمام البرلمان بعد خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المشرعين الإيطاليين إن عجرفة الحكومة الروسية تصادمت مع كرامة الشعب الأوكراني، الذي تمكن من وقف أهداف موسكو التوسعية وفرض تكلفة باهظة على الجيش الغازي.

