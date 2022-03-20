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أسواق الأسهم- السعودية

"تداول": بدء تداول أسهم "النهدي" في السوق الرئيسية.. الثلاثاء المقبل

"تداول": بدء تداول أسهم "النهدي" في السوق الرئيسية.. الثلاثاء المقبل

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة النهدي الطبية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 /08 /1443هـ الموافق 22 /03 /2022م برمز تداول 4164 وبالرمز الدولي SA15HG521213 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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