"تداول": بدء تداول أسهم "النهدي" في السوق الرئيسية.. الثلاثاء المقبل

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة النهدي الطبية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 /08 /1443هـ الموافق 22 /03 /2022م برمز تداول 4164 وبالرمز الدولي SA15HG521213 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.