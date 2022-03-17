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  • إنفاذا للتوجيه الكريم .. "الجوازات" تعلن تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة

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إنفاذا للتوجيه الكريم .. "الجوازات" تعلن تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة

إنفاذا للتوجيه الكريم .. "الجوازات" تعلن تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة

"الاقتصادية" من الرياض

إنفاذاً للتوجيه الكريم، أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية.
وأوضحت "الجوازات" أن التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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