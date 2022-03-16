الأسهم السعودية تنهي سلسلة التراجعات وتغلق على مكاسب 2 %

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد 5 جلسات من التراجعات التي طالت المؤشر العام مدعومة بصعود أسهم البنوك والمواد الاساسية وكذلك الطاقة.

وارتفع المؤشر العام بنهاية تعاملات اليوم بـ 249 نقطة أو ما يعادل 2 في المائة، ليغلق عند مستوى 12656 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 10.4 مليار ريال.

وتركزت سيولة الجلسة على أسهم مصرف الإنماء ثم كهرباء السعودية وكذلك أرامكو السعودية، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 264.4 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 379.4 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع المؤشر العام بدعم من صعود سهم أرامكو السعودية بواقع 5.8 في المائة، تلاه سهم مصرف الراجحي 1.85 في المائة وكذلك سهم معادن المرتفع بالحد الأعلى.

إلى ذلك، صعدت أسهم 144شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم اتحاد الاتصالات "موبايلي" ومعادن بعدما قفزا بالحد الاعلى (10 في المائة)، حيث سجل أعلنت "موبايلي" بأنها قد تم التواصل معها من قبل شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" لمناقشة زيادة حصة مجموعة اتصالات في موبايلي إلى ما نسبته 50 في المائة، وقد اقترحت مجموعة اتصالات سعر 47 ريال للسهم الواحد لأغراض العرض المحتمل، وكان السهم قد أغلق اليوم عند 42.25 ريال.

كذلك صعدت أسهم أسترا الصناعية 5.6 في المائة ونحو 5 في المائة من المكاسب طالت أسهم سبكيم، بينما أرتفع مصرف الإنماء 3.9 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 124 شركة تصدرها أسهم كهرباء السعودية والذي سجل تراجعا بالحد الأدنى بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للعام الماضي والتي نمت بواقع 375 في المائة إلى 14.39 مليار ريال إلا أنها سجلت صافي خسارة في الربع الأخير من العام ذاته بواقع 506 مليون ريال.

أيضا تراجعت أسهم الشرقية للتنمية 2.3 في المائة، تلاه سهم ولاء للتأمين والذي هبط 2.2 في المائة مسجلا بذلك أدنى إغلاق منذ يوليو 2020.