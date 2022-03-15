نقل المليونيرة المزيفة سوروكين ملهمة مسلسل "نتفليكس" إلى ألمانيا

بعد الحكم عليها سنة 2019 بالسجن سنوات عدة في نيويورك لسرقتها 275 ألف دولار من الفنادق والمصارف والأقارب يرجح أن تكون المليونيرة الروسية الألمانية المزيفة آنا ديلفي سوروكين التي ألهمت قصتها مسلسلا على نتفليكس قد سلمت إلى ألمانيا الاثنين. ورجحت "نيويورك بوست" نقلا عن مصادر مطلعة على الملف أن تكون الشابة التي نجحت بين 2016 و 2017 بخداع النخبة في نيويورك من خلال التظاهر بأنها وريثة ثرية قد رحلت إلى ألمانيا مساء الاثنين على متن طائرة متجهة إلى فرانكفورت بعد إطلاق سراحها من مركز احتجاز في ولاية نيويورك.

وقد أطلق سراح أنا سوروكين المعروفة باسم آنا دلفي وهي شابة تبلغ 31 عاما تحمل الجنسية الألمانية ومولودة قرب العاصمة الروسية موسكو من السجن في فبراير 2021 لحسن السلوك بعد أن حكم عليها في 2019 بالسجن سنوات عدة بتهمة السرقة. وفي مارس 2021 أوقفت مجددا بسبب تجاوزها مدة التأشيرة الممنوحة لها وأعيدت إلى مركز شرطة الهجرة حيث "بقيت محتجزة بانتظار تعليق" هذا الاحتجاز بحسب رسالة إلكترونية بعث بها ناطق باسم المركز لوكالة فرانس برس مساء الاثنين من دون تفاصيل إضافية.

وبعد التماسات قضائية عدة على مدى عام بما يشمل خصوصا المطالبة بتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 تقدمت سوروكين بدعوى استئناف أمام القضاء للسماح لها بالبقاء في أمريكا وفق صحيفة "نيويورك بوست". وقد اختلقت آنا سوروكين هوية جديدة لها لدى وصولها إلى أمريكا في 2016 مقدمة نفسها على أنها وريثة عائلة ثرية فيما هي في الواقع ابنة سائق شاحنة روسي انتقل إلى ألمانيا عندما كان يبلغ 16 عاما.

ومن خلال أكاذيب محبكة وثقة كبيرة بالنفس استطاعت سوروكين الحصول على عشرات الآلاف من الدولارات كقروض من مصارف عدة. وبين نوفمبر 2016 وأغسطس 2017 تمكنت سوروكين من السفر مجانا في طائرات خاصة كما بقيت لأشهر في فنادق فخمة في مانهاتن بدون دفع الفواتير وفقا للمدعين في نيويورك الذين اتهموها بسرقة 275 ألف دولار. وعندما انخرطت أكثر بالنخبة في نيويورك ركزت على مشروع طموح لفتح ملهى ليلي راق وحاولت اقتراض 22 مليون دولار لتنفيذه. وقد ألهمت قصتها مسلسلا قصيرا تبثه نتفليكس منذ شهر بعنوان (Inventing Anna) مع جوليا غارنر بدور أنا سوروكين. وقد تقاضت سوروكين 320 ألف دولار من المنصة العملاقة لهذا المسلسل.