تخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد في "المصانع الكبرى للتعدين"

أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي ("الطرح") لشركة المصانع الكبرى للتعدين ("الشركة" أو "أماك") عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بنجاح وتخصيص أربعة (4) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.766% على أساس تناسبي علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة (19,800,000) سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، خصص 70% منها للمؤسسات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الأربعاء بتاريخ 06/08/1443هـ (الموافق 09 مارس 2022م) وانتهت في يوم الجمعة بتاريخ 08/08/1443هـ (الموافق 11 مارس 2022م) باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة (5,940,000) سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر (63) ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

- عدد المشاركين الأفراد: 1,374,440

- الأسهم المطروحة للأفراد: 5,940,000 سهم

- سعر الطرح: 63 ريالاً للسهم

- تغطية الأفراد: 10.6 مرة

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: حوالي 4.0 مليار ريال سعودي

- التخصيص: أربعة (4) أسهم كحد أدنى لكل فرد

- تخصيص الأسهم المتبقية: على أساس تناسبي بنسبة 0.766%

وسيتم رد فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 14/08/1443هـ (الموافق 17 مارس 2022م).