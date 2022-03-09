الذهب يبتعد عن أعلى مستوياته .. 2044.6 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجنى المستثمرون بعض الأرباح في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2044.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعدما صعد إلى 2069.89 دولار للأوقية في الجلسة السابقة القريب عن مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس 2020.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 في المائة لتبلغ 2058.80 دولار للأوقية، وفقا لـ"رويترز".

وقال مايكل مكارثي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى تايجر بروكرز في أستراليا "أي اختراق (للمستوى القياسي) سيمثل إشارة واضحة على أن المناخ الراهن الداعم للأسعار سيدفع للمزيد من الارتفاع. أتوقع مقاومة قوية للغاية عند هذه المستويات".

واستقر سعر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر غلاء على المشترين بعملات أخرى.

وقال محللون إن الذهب الذي يعد ملاذا آمنا للقيمة خلال الأزمات العالمية قد يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق إذا ساءت الأوضاع في أوكرانيا وسط المخاوف القائمة من المخاطر التضخمية.

وارتفع سعر البلاديوم 1.5 في المائة إلى 3226.46 دولار للأوقية مرتفعا 38 في المائة منذ بدء التدخل الروسي في أأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وروسيا منتج رئيسي للبلاديوم المستخدم في صناعة السيارات.

وارتفعت سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 26.58 دولار للأوقية بعد أن اقتربت من أعلى سعر في تسعة أشهر أمس الثلاثاء.

وصعد سعر البلاتين 1.5 في المائة إلى 1170.76 دولار للأوقية.