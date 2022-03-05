السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا تسليم أبريل

رفعت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.

وقالت الشركة يوم الجمعة إنها رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي، من 2.15 دولار في مارس.

وبحسب "رويترز"، حددت السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى شمال غرب أوروبا بزيادة 1.60 دولار مقابل سعر برنت وهو يمثل زيادة قدرها 1.70 دولار مقارنة مع شهر مارس وللولايات المتحدة بزياد 3.45 دولار فوق مؤشر أرجوس فيما يمثل زيادة تبلغ دولار عن الشهر السابق.