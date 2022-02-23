"ارامكو" : إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بـ 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" وائتلاف مستثمرين بقيادة بلاك روك للأصول الثابتة وحصانة الاستثمارية اليوم إتمام صفقة الاستئجار وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في 6 ديسمبر 2021 حيث استحوذ الائتلاف على حصة 49 % في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز التابعة لأرامكو مقابل 15.5 مليار دولار (58.1 مليار ريال). وقد نجح الائتلاف في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة إضافة إلى شركات أخرى تضم كيبل للبنية التحتية وصندوق طريق الحرير وتشاينا ميرتشانتس كابيتال.

ويمثل هذا الاستثمار طويل الأجل من جانب الائتلاف تطورًا جديدًا في إطار برنامج تطوير محفظة أعمال أرامكو ويؤكد على الفرص الاستثمارية القوية التي توفّرها أصول البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة، كما أنه يعزز أيضا قوة التطلعات بعيدة المدى للشركة وكذلك قدرة المملكة على جذب الشركات الاستثمارية. وبموجب هذه الصفقة التي أُعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر 2021، دخلت شركة أرامكو لإمداد الغاز وأرامكو في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو مدتها 20 عاما.

وفي المقابل ستحصل شركة أرامكو لإمداد الغاز بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة على أن تكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز. وستمتلك أرامكو حصة أغلبية نسبتها 51% في شركة أرامكو لإمداد الغاز وستظل أرامكو محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها علما بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج أرامكو. ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة في أعقاب إتمام صفقة استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية في يونيو 2021 بقيمة 12.4 مليار دولار.

وتزامنا مع إتمام هذه الصفقة وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع بلاك روك لاستعراض فرص التعاون المشترك في مشاريع مستقبلية تتعلق بالتحول في قطاع الطاقة ومجالات البنية التحتية منخفضة الكربون حيث تهدف إلى توطيد العلاقات القائمة بين الجانبين وستسهم في تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بينهما.

وتعليقا على إتمام هذه الصفقة قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين "تشكل هذه الاتفاقية التاريخية خطوة مهمة إلى الأمام في إستراتيجيتنا طويلة المدى لخلق القيمة للمساهمين وتعد ثاني صفقة بنية تحتية كبرى أنجزتها الشركة في غضون عام مما يؤكد جاذبية محفظة أرامكو لكبار المستثمرين العالميين. ولا شك أن زخم التنويع الاقتصادي في المملكة يعزز جاذبية الاستثمار. وستواصل البنية التحتية الحيوية للطاقة أهميتها التنموية في المملكة خاصة وأننا نعمل على تسريع خطط التوسع في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي وستزداد أهمية شبكة إمدادات الطاقة لدينا عبر الجهود المبذولة لفتح فرص جديدة في مجالات الوقود منخفض الكربون".

من جهته قال عبدالعزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتطوير المؤسسي في أرامكو "يستمر تركيزنا على زيادة إمكانات أصولنا وتقييم فرص الاستثمار الجديدة لتعزيز مركزنا المالي القوي. وتمثل صفقة البنية التحتية للغاز مع بلاك روك وحصانة شهادة على العلاقة مع المستثمرين العالميين، وتؤكد أن الغاز ركيزة أساس للنمو في الأسواق المحلية والدولية".

من جانبه قال لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك "يسعدنا إتمام هذه الصفقة التاريخية وتعزيز شراكتنا مع أرامكو عبر توقيع مذكرة تفاهم لتطوير بنية تحتية للطاقة منخفضة الكربون معًا. ولن يحدث الوصول إلى عالم خال من الانبعاثات الصفرية بين عشية وضحاها فهذا الأمر يتطلب منا تحويل مزيج الطاقة بخطوات تدريجية لتحقيق مستقبلٍ للطاقة الخضراء. ويتمتع أصحاب النظرة المستقبلية الثاقبة مثل أرامكو بالخبرة التقنية ورأس المال للعب دور حاسم في هذا التحوّل، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون في المستقبل".

وبدوره قال سعد الفضلي الرئيس التنفيذي لشركة حصانة "سعداء بإتمام هذه الصفقة التاريخية حيث يسلط هذا الاستثمار الضوء على تركيزنا في استثمارات البنية التحتية الحيوية في المملكة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في أرامكو وبلاك روك لجعل هذه الصفقة استثمارا ناجحا طويل الأجل".