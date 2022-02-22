في مجلس الأمن .. روسيا "منفتحة على الدبلوماسية" وأوكرانيا "غير قابلة للتغيير بشأن الحدود"

أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده "منفتحة على الدبلوماسية"، لكنه شدد على ضرورة الدفاع عن المناطق الانفصالية في وجه العدوان الأوكراني على حد وصفعه.

وقال خلال اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي "نبقى منفتحين على الدبلوماسية ومن أجل التوصل إلى حل دبلوماسي"، مضيفا "ومع ذلك فإن السماح بحمام دم جديد في الدونباس هو شيء لا ننوي فعله".

وانعقدت الجلسة الطارئة بعد إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لوزارة الدفاع بنشر قوات "جفظ سلام" روسية في المنطقتين الانفصاليتين لوغانسك ودونيتسك، وهي خطوة شجبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة خلال الجلسة.

من جهته قال مندوب أوكرانيا لدى المجلس إن حدود أوكرانيا "غير قابلة للتغيير" على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنا روسيا مؤخرا.

وبحسب "الفرنسية"، قال سيرغي كيسليتسيا خلال الجلسة في أعقاب اعتراف روسيا بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا "الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليا كانت وستبقى غير قابلة للتغيير بصرف النظر عن أي بيانات أو أفعال من قبل روسيا الاتحادية".

كما حضت الصين من جهتها "جميع الأطراف" على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية، ودعت خلال الاجتماع للتوصل الى حل دبلوماسي.

وقال تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة "على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج التوتر. نرحب بكل جهد للتوصل الى حل دبلوماسي ونشجعه".

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قواته التي أمرها بالتوجه إلى شرق أوكرانيا هي لحفظ السلام بأنه مجرد "هراء".

وقالت السفيرة "نعرف ما هي حقيقتهم". وجاءت تعليقاتها بعد إعراب روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام، عن "أسفها" لنشر جنود روس في الجمهوريتين الانفصاليتين.