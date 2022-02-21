الاتحاد الأوروبي يعتمد 1.2 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل عن تقديم مساعدة مالية كلية طارئة بقيمة 1.2 مليار يورو في شكل قروض لتعزيز الاستقرار في أوكرانيا.

وقال بيان للمجلس الأوروبي إن الاتحاد يعتزم تقديم الدعم السريع على ضوء الأزمة الحادة لتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود، مشيرًا إلى أن المجلس أنهى اعتماده للمبلغ اليوم، بعد 21 يومًا فقط من تقديم المفوضية لاقتراحها.

وأكد الاتحاد الأوروبي إنه سرّع هذه المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا، حيث إن التوترات الجيوسياسية الحالية لها تأثير ضارّ على الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا.