11 مليون زائر لموسم الرياض من 125 دولة

حقق موسم الرياض أرقامًا استثنائية غير مسبوقة منذ انطلاق فعالياته، حيث تخطى عدد الحضور حاجز الـ 11 مليون زائر في مناطق وفعاليات الموسم، وكان ضمنهم سياح من 125 دولة.

وقال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، في تغريدة على حسابه في تويتر "بدعم وتوجيه وتخطيط سيدي ولي العهد حفظه الله … تجاوز عدد زوار #موسم_الرياض حاجز الـ 11 مليون زائر"، مرفقًا بالتغريدة تفاصيل لعدد الزوار والسائحين.

وقد بلغ إجمالي الحضور 11,000,875 زائرًا، منهم أكثر من مليون عدد الحضور الدولي، وأكثر من 1.6 مليون من داخل المملكة، وأكثر 8.3 ملايين من داخل الرياض، وتنوعت الدول التي جاء السياح منها لتصل إلى 125 دولة، منهم 8,227 سائحًا من روسيا، و7,332 من كندا، و8,815 من فرنسا، و20,014 من بريطانيا، في حين تصدرت أمريكا بـ 22,532 سائحًا، بمشاركة 1,255 شركة، وبعدد وظائف بلغ 150,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ويمثل موسم الرياض أهم الوجهات الترفيهية في المملكة، حيث انطلق في الـ 20 من أكتوبر 2021 تحت شعار #تخيل_أكثر، وتُقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين م2، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، هي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.

وتضم فعاليات الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.