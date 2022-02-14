العفو الدولية : شركات الأدوية "فشلت بشكل مأساوي" في مواجهة الجائحة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن شركات الأدوية "فشلت بشكل مأساوي" في الارتقاء لمستوى التحدي المتمثل في الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) رغم الدعوات العاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وترى أن شركات الأدوية احتكرت تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ومارست الضغط لمنع مشاركة حقوق الملكية الفكرية وفرضت أسعارا مرتفعة للقاحات وأعطت أولوية الإمدادات إلى البلدان الغنية في 2021.

وأوضحت أن الـ 10 مليارات جرعة لقاح التي تم إنتاجها في 2021 كان يمكن أن تكون أكثر من كافية للوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40% من السكان عالميا بنهاية العام. وتشير إلى أن 4% فقط من السكان في الدول ذات الدخل المنخفض قد حصلوا على التطعيم الكامل بنهاية 2021.

وقال راجات خوسلا كبير مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في "كان من الممكن تطعيم 1.2 مليار شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنهاية 2021 إذا أخذت البلدان ذات الدخل المرتفع وشركات تصنيع اللقاحات التزاماتها ومسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان على محمل الجد".

وذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر أنها بحاجة إلى توفير 16 مليار دولار أخرى لدعم البلدان منخفضة الدخل لمواجهة الجائحة.