الذهب يتراجع بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم

تراجع الذهب اليوم إذ أن قفزة في التكاليف بددت جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمر الذي عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1824.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 في المائة إلى 1826.20 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.1 في المائة هذا الأسبوع إذ غذت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة، وفقا لـ"رويترز".

وتزايد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 في المائة إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.7 في المائة إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.