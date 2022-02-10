السيارات الكهربائية تستحوذ على القائمة المرشحة للفوز بجائزة سيارة العام في أوروبا

سيطرت السيارات الكهربائية على القائمة القصيرة للسيارات المرشحة للفوز بجائزة سيارة العام في أوروبا بما يمثل مرحلة مهمة بالنسبة لتحول القارة الأوروبية بعيدا عن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية. وتضم القائمة القصيرة للسيارات المرشحة للجائزة والتي يختارها صحفيو السيارات في مختلف دول القارة سيارتين من إنتاج فولكس فاجن الألمانية وهما كوربا بورن وسكودا إينياك آي في.

كما تضم السيارة موستانج ماش إي من إنتاج فورد موتور الأمريكية والسيارة آيونيك5 من إنتاج هيونداي موتور الكورية الجنوبية والسيارة إي في 6 من إنتاج كيا كورب الكورية الجنوبية أيضا والسيارة بيجو 308 من إنتاج مجموعة ستيلانتيس والسيارة ميجان إي تك من إنتاج رينو الفرنسية بحسب "بلومبيرج". يذكر أن هذه الجائزة التي تقدم منذ 1964 تعتبر عادة جزءا من معرض جنيف الدولي للسيارات السنوي والذي تم إلغاؤه للعام الثالث تواليا بسبب الجائحة.

وأصبحت السيارات الكهربائية بمثابة نقطة مضيئة في صناعة السيارات بفضل الدعم والحوافز الحكومية السخية التي يتم منحها لهذه السيارات مما شجع شركات مثل فولكس فاجن وستيلانتس إلى إنفاق مليارات اليورو لتطوير مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية سواء الهجين أو التي تعمل ببطاريات الليثيوم المؤين. ومن المقرر إعلان السيارة الفائزة بالجائزة السنوية يوم 28 فبراير الحالي.