ارتفاع التكاليف يهدد البطاطس المقلية في بلجيكا

تواجه أكشاك وعربات بيع البطاطس المقلية الشهيرة في بلجيكا خيارين أحلاهما مر فإما تقليل كمية الوجبة أو جودتها وإما رفع الأسعار في مواجهة زيادة تكلفة الغاز والمكونات المستخدمة في طهيها بحسب "رويترز".

لكن بالنسبة لبرتران بالاسي الذي يدير عربة لبيع البطاطس المقلية على مشارف بروكسل كان الأمر محسوما لصالح الجودة. حيث يقول إن أسعاره ظلت ثابتة لسنوات ولا يعتقد أن زيادة مخططا لها بنسبة 10% أي ما يعادل 20 سنتا للوجبة المتوسطة الحجم ستؤدي إلى هروب زبائنه.

وأضاف أنه يعلم أن سعر البطاطس المقلية في بلجيكا له رمزيته لكنهم قد يضطرون إلى زيادته حتى يتمكنوا من الاستمرار في بيع منتج عالي الجودة. ويبدو أن زبائنه لا يجدون مشكلة في ذلك حيث قال فرانسوا براون وهو يتناول البطاطس مع طفليه إن زيادة الأسعار لن تمنعه من الحصول على وجبته المفضلة.

وينظر إلى البطاطس المقلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة بلجيكا الوطنية. حيث تقول الرابطة الوطنية لعربات بيع البطاطس إن الصناعة التي تضم 4600 من منافذ طهي وبيع بطاطس مقلية تضررت بسبب زيادة أسعار الغاز والمكونات في ظل ارتفاع نسبة التضخم في بلجيكا إلى 6.6% على أساس سنوي.