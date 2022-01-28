بيع لوحة نادرة لبوتيتشيلي مقابل 45 مليون دولار خلال مزاد في نيويورك

بيعت لوحة لمعلم الرسم خلال عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي في مقابل أكثر من 45 مليون دولار أمس خلال مزاد أجرته دار سوذبيز في نيويورك.

وبعد منافسة استمرت سبع دقائق بين اثنين من المزايدين عبر الهاتف كانا يزيدان في كل مرة مئة ألف دولار على المزايدة، بيعت لوحة "رجل الآلام" في مقابل 39.3 مليون دولار، من دون احتساب المصاريف والعمولات التي ترفع قيمة الصفقة إلى 45.41 مليون دولار.

ويفوق هذا الرقم السعر التقديري الذي وضعته سوذبيز (40 مليون دولار)، لكنه أقل من نصف المبلغ القياسي المحقق العام الماضي (92.2 مليون دولار) في مقابل لوحة لمعلم النهضة الإيطالي بعنوان "الشاب حاملا ميدالية"، وفقا لـ"الفرنسية".

وأشارت دار سوذبيز إلى أن هذه اللوحة هي ثالث أغلى اللوحات لأي رسام من عصر النهضة في المزادات، مع احتساب لوحة "سلفاتور موندي" الشهيرة المنسوبة لليوناردو دا فينتشي والتي حطمت الأرقام القياسية في مزاد لدار كريستيز في نيويورك عام 2017 إثر بيعها بمبلغ 450 مليون دولار.

وبحسب خبراء، رُسمت اللوحة "على الأرجح" على يد بوتيتشيلي (1445-1510) "في أواخر الخمسينات من عمره"، بحدود العقد الأول من القرن السادس عشر.".

وبقيت اللوحة المحفوظة بصورة جيدة جدا، منذ أواسط القرن التاسع عشر مع عائلة واحدة من هواة الجمع كان أفرادها يعيشون بين إنجلترا وإيطاليا، قبل بيعها إلى أصحابها الحاليين سنة 1963 في مزاد مقابل عشرة آلاف جنيه استرليني حينها، وفق سوذبيز.