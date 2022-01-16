تسونامي جديد يضرب جزر في المحيط الهادئ بعد ثوران بركان

ثوران هائل لبركان يغطي تونجا بالرماد ويقطع خطوط الاتصالات

ظلت الاتصالات محدودة بمملكة تونجا جنوبي المحيط الهادئ اليوم بعد ثوران بركان تحت الماء. وأدى الثوران الهائل لبركان (هونجا تونجا هونجا هاباي) مساء السبت إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" وغطى تونجا بالغبار البركاني وفقا لما قالته جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا .

وأوضحت أن ثوران البركان أدى إلى قطع خطوط الاتصالات، ولكن حتى الوقت الراهن ليس هناك أي تقارير رسمية بشأن حدوث إصابات أو وفيات. وأضافت أن الاتصالات لا تزال"محدودة جدا" في ظل تأثر الكابلات تحت المياه، بسبب انقطاع الكهرباء على الأرجح. وتعمل السلطات بشكل عاجل لاستعادة الاتصالات، وفقا لأردرن. وتشير تقارير إلى أن الهواتف المحمولة المحلية تعمل.

وقالت "حتى هذه اللحظة نتلقى بشكل رئيسي المعلومات من مفوضيتنا العليا... وللأسف من خارج الجزر ليس لدينا الكثير من المعلومات". وأطلعت السلطات في تونجا أردرن على أن موجات المد العاتية (تسونامي) "أثرت بشكل كبير" على الجانب الشمالي من العاصمة "نوكو ألوفا" وانجرفت القوارب والصخور إلى الشاطئ كما تضررت مباني.

وقالت إن قوات الدفاع النيوزيلندية سترسل طائرة مراقبة يوم الاثنين إذا كانت الظروف مهيأة لذلك في المنطقة. وقالت "للأسف إنه حتى هذه اللحظة الوضع غير مناسب للطائرات لتحلق هناك". وتابعت أنه تم رصد الرماد على ارتفاع 63 ألف قدم ما يجعل الوضع غير آمن للطيران. كما وضعت سفينة بحرية رهن الاستعداد للمساعدة عند الضرورة.

وقال وزير الدفاع المدني النيوزيلندي بيني هينار إنه من غير المعروف حتى الأن ما الذي حدث تحت الماء. وربما تستطيع سفينة مسح بحري نيوزيلندية التوجه إلى تونجا. وتابع" أفرادنا على استعداد للإنتشار. نحن فقط نريد أن نطمأن أنهم جاهزون بالفعل بما يحتاجه المواطنون في تونجا".

وقالت جاسيندا أردرن الأولوية حاليا هي توفير إمدادات المياه لتونجا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في فيجي إن الرماد يتساقط على مناطق في البلاد، والتي تقع على بعد 600 كيلومتر من البركان. ونصحت السكان بتأمين احتياجاتهم من المياه والبقاء داخل منازلهم واستخدام الكمامات حال خروجهم من المنازل.

وصدرت تقارير بشأن موجات تسونامي في أماكن متفرقة من العالم وفي نيوزيلندا غرق عدد من القوارب في ميناء بإقليم نورثلاند شمالي نيوزيلندا بسبب موجات تسونامي الناتجة عن الثوران والتي بلغ أرتفاعها 1.3 متر. كما حدثت فيضانات في كاليفورنيا الأمريكية والتي نسبت إلى ثوران البركان. وسجلت اليابان موجات تسونامي بلغ ارتفاعها 1.2 متر في مدينة "أمامي".

ورفعت اليابان التحذيرات بشأن حدوث تسونامي على كامل سواحلها وقت الظهر تقريبا في حين تم خفض مستوى التحذير على ساحل جنوب شرقي استراليا بعد ظهر اليوم. ولا تزال التحذيرات قائمة على ساحل ولاية نيو ساوث ويلز واثنين من الجزر المقابلة له.

وقالت أرصاد بريطانيا إن الضغط الناجم عن الثوران تم رصده في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في بريطانيا على بعد 16 ألف كيلومتر. وقالت أرصاد أستراليا أنه تم رصد موجات مد عاتية ارتفاعها 1.2 متر في "نوكو ألوفا" عاصمة تونجا. وأعرب انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بيان عن قلقه العميق من التقارير بشأن تأثير تسونامي والرماد على تونجا وأن مكاتب الأمم المتحدة في المحيط الهادئ تراقب الوضع عن كثب ومستعدة لتقديم الدعم.