مطار هونغ كونغ يمنع رحلات الترانزيت من 153 دولة ضمن تدابير الحد من كوفيد

أعلن مطار هونغ كونغ الدولي الجمعة أنه سيحظر رحلات الترانزيت من أكثر من 150 دولة في أحدث تكثيف لاجراءات المدينة لمكافحة تفشي كوفيد-19.

ويفاقم هذا القرار من عزلة هونغ كونغ على الساحة الدولية، في وقت تتبنى السلطات استراتيجية "صفر كوفيد"، ما يخلق متاعب لشركات الطيران، والتي بدأ البعض منها في تجنب المنطقة الصينية بسبب القواعد الصحية الصارمة.

تصنّف هونغ كونغ الدول في فئات بناء على معدلات انتشار الفيروس فيها. وتندرج 153 دولة في المجموعة (أ)، التي يتعين على القادمين منها العزل 21 يوما.

الجمعة، شدد مطار هونغ كونغ تلك التدابير.

وقال المطار في بيان "ستُعلّق خدمات نقل/ترانزيت الركّاب عبر مطار هونغ كونغ الدولي لأي أشخاص أقاموا في أماكن مصنّفة ضمن المجموعة (أ) في الأيام الـ21 الأخيرة".

وسيدخل القرار حيز التنفيذ الأحد، ويستمرّ تطبيقه مدّة شهر.

ويُمنع أساسًا على القادمين من ثمانية من الدول المصنفة في تلك المجموعة وهي، استراليا وكندا وفرنسا والهند والفيليبين وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من دخول هونغ كونغ.

تحارب المدينة تفشيًا محدودًا للمتحورة أوميكرون رصد لدى طاقم رحلة تابعة لكاثي باسيفيك خرق قواعد الحجر.

وأعادت السلطات فرض قواعد تباعد اجتماعي صارمة، ومنها إغلاق النوادي الرياضية وحظر تقديم الوجبات في المطاعم بعد السادسة مساء.

وتحقق السلطات أيضا مع كاثي باسيفيك، وقالت إن الشركة قد تواجه إجراءات قانونية.

وتسير الشركة جزءا صغيرا من خطوطها ما قبل الوباء، والعديد من رحلاتها الطويلة تمر عبر هونغ كونغ.

وكانت بلومبرغ نيوز أول من أشار إلى قرار تعليق رحلات الترانزيت هذا الأسبوع نقلا عن مصادر قالت إنها لن تشمل دبلوماسيين ومسؤولين ورياضيين سيتوجهون للحضور والمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الشهر القادم.

ولم يذكر بيان مطار هونغ كونغ الجمعة أي إعفاء لموفدي الأولمبياد.