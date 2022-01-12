الأسهم المحلية تقترب من مستويات يوليو 2006

ارتفعت الأسهم السعودية 178 نقطة بنحو 1.5 في المائة لتغلق عند 11843 نقطة في أطول سلسلة ارتفاع منذ شهر، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 27 نقطة بنحو 1.7 في المائة، لتظهر مساهمة أكبر للشركات القيادية في دفع مكاسب المؤشر نحو الأعلى. وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات حيث أشير إلى أن تجاوز مستويات المقاومة 11700 نقطة سيعزز من شهية المخاطرة ويزيد من نشاط السوق، وعززت السوق مكاسبها بعدما تغلبت على المقاومة حتى في جلسة مزاد الإغلاق ارتفعت السوق بنحو 37 نقطة، بينما وصلت السيولة إلى ثمانية مليارات ريال الأعلى منذ شهر متفوقة على متوسطها الشهري. أصبحت السوق تبعد أقل من 100 نقطة من أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2006، ما يجعل قوى البيع قد تعود مرة أخرى عند مستويات 11950-12000 نقطة، وهي مستويات تختبر مدى الإقبال على السوق وتوقعاتها نحو ربحية الشركات وأداء السوق خلال العام، حيث إن تجاوزها وتحقيق المستويات الأعلى منذ 14 عاما سيظهر مدى تقبل المتعاملين للمخاطر والتوقعات الإيجابية، ما سيدفع بالسوق خاصة مع نشاط المضاربة التي تستغل الزخم الإيجابي في تحقيق أرباح رأسمالية، للوصول إلى مستويات 13350 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11675 نقطة، وتداول بين الانخفاض والارتفاع، وكانت أدنى نقطة عند 11641 نقطة فاقدا 0.2 في المائة، بينما الأعلى عند 11843 نقطة وأغلق عندها بمكاسب 178 نقطة بنحو 1.5 في المائة. وارتفعت السيولة 6 في المائة بنحو 457 مليون ريال لتصل إلى ثمانية مليارات ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 18 مليون سهم لتصل إلى 185 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 340 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية" بنحو 0.69 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.59 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 0.13 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 6.4 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.9 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 2.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 8 في المائة بقيمة 658 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مجموعة تداول" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 142.40 ريال، يليه سهم "الأبحاث والإعلام" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 233 ريالا، وحل ثالثا سهم "أكوا باور" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 90.10 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إكسترا" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 141.60 ريال، يليه سهم "الصقر للتأمين" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 17.16 ريال، وحل ثالثا سهم "أمانة للتأمين" بنحو 1.4 في المائة ليغلق عند 33.90 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 719 مليون ريال، يليه سهم "مجموعة تداول" بقيمة 510 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "أكوا باور" بقيمة 478 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية