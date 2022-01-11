خلال الإجازات المرضية .. "ايكيا" تخفض مستحقات الموظفين غير الملقحين

قررت شركة ايكيا خفض مستحقات موظفيها المصابين بكورونا والمضطرين إلى الخضوع لعزل منزلي إذا كانوا غير ملقحين ضد الفيروس.

وأعلنت الشركة السويدية المتخصصة في بيع الأثاث الجاهز والإكسسوارات المنزلية أنه سيتم تنفيذ هذه السياسة في أفرعها الكبيرة في أمريكا وشددت على أن هذا هو ما تراه صحيحا في مثل الظروف الراهنة. وتعاني الشركات حول العالم من غيابات جماعية لموظفيها بسبب اتساع تفشي كورونا.

وأوضحت أن السياسة الجديدة تتضمن أن يحصل الموظفون على أجر قانوني قدره 130 دولارا إذا لم تكن هناك ظروف قهرية تستوجب غير ذلك. وعادة ما يتقاضى موظف ايكيا بدوام كامل 450 دولارا في الأسبوع.

وأضافت أنه لا يمكنهم التعليق على السياسات والامتيازات المقدمة للزملاء في ايكيا في الأسواق الأخرى. أما فيما يتعلق بمن تلقوا اللقاحات ولا يزالون معرضين للإصابة أو ثبتت إصابتهم فستدفع الشركة لهم الأجر المستحق كاملا خلال فترة المرض.