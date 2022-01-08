رئيس تركمنستان يدعو إلى إطفاء "بوابات الجحيم" 

أصدر رئيس تركمنستان، قربان قولي بردي محمدوف، تعليمات تدعو إلى ابتكار وسيلة لإطفاء فوهة عملاقة للغاز في صحراء كاركوم، وتعرف باسم "بوابات الجحيم"، أو "بوابات جهنم"، بحسب التليفزيون الرسمي التركماني.

وقال بردي محمدوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن الغاز الطبيعي يحترق منذ سنوات في منطقة داروازا، مما يسبب أضرارا للبيئة، وصحة السكان المحليين.

وأضاف الرئيس في التصريحات، التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، أن تركمنستان تخسر أيضا سلعة قيمة يمكن تصديرها.

وأصدر بردي محمدوف أمرا بالاستعانة بخبراء أجانب إذا دعت الضرورة من أجل حل هذه المشكلة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الغاز في منطقة "بوابات جهنم" يحترق على نحو مستمر على مدى أكثر من 40 عاما منذ وقوع حادث خلال عمليات التنقيب عن الغاز.